В Курске откроется выставка работ студентов худграфа

Посещение выставки открыто при соблюдении масочного режима
Фото: Светлана ВОЛКОВА
17 февраля в 16.00 в выставочном зале «Звездный» откроется V выставка работ студентов художественно-графического факультета «Познай творчество – твори, познавая!»
Выставка студенческих работ «Познай творчество, твори – познавая!» призвана показать заинтересованность студентов в выполнении общественно-значимых проектов - территориального брендинга, архитектурных решений городской среды, создании интерьеров исторических и современных зданий.
Не останутся в тени и новые профили подготовки дизайнеров – будущих специалистов анимации и иллюстрации, проектировщиков ландшафтного дизайна.
Выставка продлится до 22 февраля.
При посещении выставки соблюдение масочного режима и социального дистанцирования обязательны.