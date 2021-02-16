В Курске памятник природы затопило фекалиями

Возбуждено дело об административном правонарушении Фото: Светлана ВОЛКОВА

С декабря 2020 года фиксируется слив канализационных вод из колодца жилого дома № 19А по проспекту Дружбы Курска на территорию оврага памятника природы регионального значения «Урочище Крутой Лог».

Инспекторы подведомственной организации регионального комитета природных ресурсов – ОКУ «Дирекция ООПТ Курской области», неоднократно проводили внеплановые рейды. На месте они обнаруживали сброс сточных вод из колодца, а также фиксировали следы размытого снега и грунта, рассказали в администрации региона.

Как рассказали в комитете природных ресурсов области, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проведено расследование.

В комитете ЖКХ области подчеркнули, что основная причина сбоя в работе канализационной системы дома № 19А по проспекту Дружбы – мусор, который попадает в канализационные сети: насосы забиваются и выходят из строя.