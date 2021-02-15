В Курске на Запольной горела баня

В бане огонь повредил кровлю Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

15 февраля в 11: 05 в Службу спасения Курской области поступило сообщение о том, что на улице 2-й Запольной в Курске горит баня. На место происшествия выехали пожарные спасатели ПСЧ № 3, сотрудники полиции, работники РЭС и газовой службы, а также медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 11:14, ликвидировали в 11:16. В бане огонь повредил кровлю на площади пять квадратов. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.