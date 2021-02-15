В Курской области продолжают ликвидировать последствия снегопада

На улицах Курска работает 78 единиц специализированной техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Снегопады в Курской области длились почти неделю. Выпало больше месячной нормы осадков, высота снежного покрова местами достигала 30-48 см.

Дорожники круглосуточно расчищали улицы и дороги от снега. В период самых интенсивных осадков на линию выходило более 350 единиц снегоуборочной техники. За неделю дорожники израсходовали около 27 тысяч тонн противогололедного материала, с улиц и тротуаров Курска вывезли 3 138 кубов снега.

Сейчас на улицах Курска работает 78 единиц специализированной техники и 85 дорожных рабочих. Они обрабатывают тротуары, остановочные площадки и дороги песко-соляной смесью, расширяют проезжую часть и вывозят снег.

На трассах задействовано 112 спецмашин и 58 комбинированных дорожных машин. Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку, они будут эвакуированы.

За состоянием дорожной ситуации на территории области следят оперативные дежурные. Они также обрабатывают обращения от населения. Сообщить о некачественной уборке региональных дорог можно по номеру +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13. По вопросам уборки снега в Курске можно обратиться по телефонам +7(4712) 51-92-91, +7(4712) 51-92-89.