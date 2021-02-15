Под Курском ВАЗ вылетел на встречку и врезался в тягач

Автомобиль попал под грузовой тягач «Рено» под управлением 41-летнего водителя Фото: УМВД России по Курской области.

15 февраля примерно в 14.00 сорокалетний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался автодороге М2 Крым со стороны Белгорода в сторону Москвы. На 532 километре в Курском районе он, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения.

Автомобиль попал под грузовой тягач «Рено» под управлением 41-летнего водителя. В результате страшного ДТП легковушка превратилась в груду железа. Ее водитель погиб на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.