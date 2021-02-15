В Курской области обнаружили снежных блох

Глетчерные блохи не кусаются и совсем не входят в контакт с человеком

В комитет природных ресурсов Курской области обратились жители Конышевского района и рассказали, что в местном лесу они обнаружили множество загадочных черных насекомых, прыгающих прямо по снегу.

Выехавшие на место специалисты признали глетчерную блоху - насекомое размером около 1,1-2 мм, с волосяным покровом черного цвета, семейства ногохвостов, отряд щетинохвостых.

Некоторые виды ногохвосток в больших количествах встречаются на снегу в теплые зимние дни, поэтому их и называют «снежными» блохами. Живут они группами в лесной подстилке, почве.

Глетчерные блохи не кусаются и совсем не входят в контакт с человеком и другими живыми организмами. Они не являются носителями каких-либо инфекций.

Насекомые чувствуют себя прекрасно при температуре от – 10 до +10 градусов. Всем тем, кто неожиданно встретил «снежных» блох в лесу паниковать не стоит – это давно существующее насекомое, до недавних пор остававшееся в «тени».