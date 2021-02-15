Курские спасатели предупреждают о 30-градусном морозе

Осадков не ожидается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 15 февраля и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами сохранение гололедно-изморозевых отложений. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура: ночью 26 – 31 градусов мороза, местами 20 – 25 градусов, днем 13 – 18 градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!