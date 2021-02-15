В Курске эвакуировали 15 авто, которые мешали уборке снега

Машины, мешающие уборке, будут убирать с улиц Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 9 по 13 февраля курские дорожники израсходовали более 4700 кубометров песко-соляной смеси, сообщили в мэрии Курска.

Вывезено 6850 кубометров снега.

- Большие проблемы дорожникам доставляют автомобили, припаркованные в неположенном месте, КДМ не могут проехать и качественно расчищать дороги. 15 автомобилей мы эвакуировали, - рассказал мэр Виктор Крамышев.

По его словам, тариф, который был установлен в конце 2018, недостаточен для эффективной работы для предпринимателей, которые занимаются эвакуацией автомобилей. Этот вопрос находится в ведении регионального комитета по тарифам и ценам. Губернатор Роман Старовойт попросил проработать этот вопрос.