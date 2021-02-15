В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1421 курянин

На ИВЛ – 152 пациента с ковид Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1421 курянин. На ИВЛ – 152 (21 – инвазивная, 131 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 15 февраля в Курской области всего зарегистрировано 28817 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 160.

С начала пандемии в Курской области от коронавируса скончались 418 человек. В том числе за последние сутки - две женщины 60 лет и 71 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.