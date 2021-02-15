В Курске задержали россиянина, который был в федеральном розыске

Мужчина совершал кражи по всей стране Фото: Из архива КП.

В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в краже, которая произошла в Сыктывкаре.

В одном из торговых центров Курска он попытался снова украсть. Сотрудники магазина вызвали на место происшествия вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку.

Наряд задержал 27-летнего мужчину.

При проверке документов выяснилось, что против него в Республике Коми возбуждено уголовное дело за кражу.