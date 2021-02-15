Под Курском на пожаре пострадал мужчина

Пожарные ехали на место ЧП почти 20 минут
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 22:35 14 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Отрада Горшеченского района.
По прибытии в 22:52 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:02, ликвидировано в 23:15, сообщили в МЧС.
В результате пожара сгорел жилой деревянный дом общей площадью 88 квадратных метров. Пострадал 62-летний мужчина. Он сейчас находится в больнице.
Пожара тушили 12 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.