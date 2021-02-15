Под Курском на пожаре пострадал мужчина

Пожарные ехали на место ЧП почти 20 минут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:35 14 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Отрада Горшеченского района.

По прибытии в 22:52 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:02, ликвидировано в 23:15, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел жилой деревянный дом общей площадью 88 квадратных метров. Пострадал 62-летний мужчина. Он сейчас находится в больнице.

Пожара тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.