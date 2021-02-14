В ДТП под Курском пенсионерка получила ранения

"Ауди" вынесло на встречную полосу Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 14 февраля примерно в три часа дня. 24-летний водитель автомобиля "Ауди-100" ехал по автодороге Дьяконово-Суджа со стороны Курска в сторону Суджи.

По пути на 19-м километре этой автодороге в Медвенчком районе Курской области он не справился с управлением и автомобиль вынесло на встречку. Здесь иномарка столкнулась с "Лада Гранта", за рулем которой был 20-летний водитель.

- В аварии 62-летняя женщина-пассажир "Лады" получила ранения. Она доставлена в 4-ю горбольницу Курска, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.