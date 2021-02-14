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Председатель комитета дорожного хозяйства Курска получил предостережение за плохую уборку снега

Также предупредили 20 управкомпаний
Ольга ДАНИЛОВА
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Во многих дворах снег не убран

Во многих дворах снег не убран

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курска проанализировала работу органов местного самоуправления и управляющих компаний по содержанию автомобильных дорог и дворов зимой.

По закону очистка дорог от снега должна осуществляться в сроки, которые, в зависимости от класса тротуара придомовой территории, категории автомобильной дороги и вида ее элементов обустройства, составляют от одного до 12 часов, пояснили в ведомтсве.

Прокурор Курска объявил предостережения о недопустимости нарушения закона председателю комитета дорожного хозяйства Курска и руководителям 20 управляющих компаний города.

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