Председатель комитета дорожного хозяйства Курска получил предостережение за плохую уборку снега

Во многих дворах снег не убран Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курска проанализировала работу органов местного самоуправления и управляющих компаний по содержанию автомобильных дорог и дворов зимой.

По закону очистка дорог от снега должна осуществляться в сроки, которые, в зависимости от класса тротуара придомовой территории, категории автомобильной дороги и вида ее элементов обустройства, составляют от одного до 12 часов, пояснили в ведомтсве.

Прокурор Курска объявил предостережения о недопустимости нарушения закона председателю комитета дорожного хозяйства Курска и руководителям 20 управляющих компаний города.