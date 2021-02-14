Курянина задержали по подозрению в краже денег с кредитки

Подозреваемый попал в камеры видеонаблюдения Фото: Из архива КП.

Кража произошла в прошлом году. Курянин в развлекательном заведении познакомился с другим посетителем и неоднократно покупал алкоголь на общий стол. Каждый раз расплачивался банковской картой, открыто вводя пин-код. А на следующий день обнаружил, что потерял банковскую карту, а с нее успели обналичить 30 тысяч рублей.

Оперативники нашли записи с камер наблюдения, которые запечатлели предполагаемого похитителя, в котором потерпевший узнал нового знакомого.

Тогда задержать его по горячим следам не удалось, как выяснилось, он сразу уехал в другой регион на заработки. Однако работа по розыску продолжилась. Несколько дней назад по подозрению в другом имущественном преступлении был задержан 30-летний мужчина. Доставленный в отдел полицию оказался схож с человеком, которого по ориентировке разыскивали за кражу с кредитки.

Увидев кадры наблюдения, он сознался в краже и рассказал, что запомнил пин-код карты нового знакомого. Когда тот изрядно выпил, незаметно украл кредитку и в ближайшем банкомате обналичил деньги.

Расследование уголовного дела по факту кражи возобновлено.