Курская школа стала участником федерального проекта

Школы-участники, прошедшие обучение, в дальнейшем станут драйверами проекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился конкурсный отбор ста образовательных организаций России для участия в проекте «Школа новых технологий», который реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, сообщили в администрации региона.

Школа № 60 определена участником проекта в Курской области. Уже в марте управленческая и педагогическая команды школы № 60 пройдут обучение в Академии Минпросвещения России по вопросам повышения качества образования и управления в школе, внедрения новых педагогических технологий и создания современной высокотехнологичной образовательной среды.

Первые школы-участники, прошедшие обучение, в дальнейшем станут драйверами проекта, школами-учителями для большинства российских школ. Их потенциал, материально-техническая база, опыт организации образовательной деятельности станут той основой, на которой будет формироваться новая образовательная экосистема муниципалитетов и городов.