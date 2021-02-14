В Курске частично восстановлено движение трамваев

Рабочие расчистили около 40 километров путей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Движение трамваев по первому и четвретому маршрутам восстановлено, сообщили в мэрии Курска.
- В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями произошло облединение трамвайных путей и контактной сети, что привело к временной приостановке движения трамваев и частичной приостановке движения троллейбусов, - пояснили в мэрии.
С 13 февраля и в течение всей ночи сотрудники "Курскэлектротранса" расчищали трамвайные пути, бригады рабочих вызволили из "ледяного плена" четыре трамвайных вагона.
Ночью работы велись на участке от разворотного кольца в районе хлебозавода до кольца на площади Добролюбова.
14 февраля бригады расчистили пути и контактную сеть на участке от площади Дрбролюбова до кольца на улице Малышева.
В общей сложности почистили порядка 40 километров путей и сетей.
Обеспечена работа троллейбусов на маршрутах 7 и 8 на участке до Льговского поворота.
Работы предстоит еще много - бригады продолжают трудиться над восстановлением движения электротранспорта, в том числе и по второму трамвайному маршруту.