В Курске частично восстановлено движение трамваев

Рабочие расчистили около 40 километров путей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Движение трамваев по первому и четвретому маршрутам восстановлено, сообщили в мэрии Курска.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями произошло облединение трамвайных путей и контактной сети, что привело к временной приостановке движения трамваев и частичной приостановке движения троллейбусов, - пояснили в мэрии.

С 13 февраля и в течение всей ночи сотрудники "Курскэлектротранса" расчищали трамвайные пути, бригады рабочих вызволили из "ледяного плена" четыре трамвайных вагона.

Ночью работы велись на участке от разворотного кольца в районе хлебозавода до кольца на площади Добролюбова.

14 февраля бригады расчистили пути и контактную сеть на участке от площади Дрбролюбова до кольца на улице Малышева.

В общей сложности почистили порядка 40 километров путей и сетей.

Обеспечена работа троллейбусов на маршрутах 7 и 8 на участке до Льговского поворота.

Работы предстоит еще много - бригады продолжают трудиться над восстановлением движения электротранспорта, в том числе и по второму трамвайному маршруту.