На курских дорогах еще на сутки сохранится гололедица

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с девяти часов вечера 14 февраля и в течение суток ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура: ночью 19-24º ниже нуля, днем 10-15º мороза.

Спасатели отмечают, что в такую погоду водителям нельзя допускать резкого торможения. Обледенелые подъемы следует преодолевать на немного повышенной скорости, а затем постепенно отпускать педаль газа.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В случае ЧП всегда можно обратиться по телефону Службы спасения-112.