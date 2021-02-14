На 14 февраля в Курской области заразился коронавирусом 161 человек, 144 - выздоровели

Скончались 416 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба на февраля, в Курской области заразился коронавирусом еще 161 человек. Прирост по муниципалитетам: Курск - 67, Железногорск - 24, Глушковский район - 10, Поныровский - девять, Курский - семь, Льговский - пять, Беловский, Льгов, Мантуровский, Рыльский - по четыре, Касторенский район, Советский и Тимский - по три, Железногорский - два, Большесолдатский, Кореневский, Обоянский, Рыльск, Солнцевский, Черемисиновский, Щигры и Щигровский - по одному.

Всего зарегистрировано инфицированных 28 657. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 383 человека, на ИВЛ – 161 (17 – инвазивная, 144 – неинвазивная).

За сутки выписали 144 пациента, общее количество выздоровевших увеличилось до 25 392. Скончались 416 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.