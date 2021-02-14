В Курской области более 1600 человек поучаствовали в «Лыжне России-2021»

Фото: Администрация Курской области.

Более 1600 курян приняли участие в «Лыжне России-2021». Ежегодная всероссийская акция прошла 13 февраля в урочище Моква. Впервые она состоялась на обновленной трассе шириной 6 метров. Помимо Курска, соревнования прошли в Железногорске и Льгове.

В областном центре на трассу вышли свыше тысячи человек в возрасте от 14 до 65 лет. Они преодолели дистанции в 5 и 10 км. В гонке приняли участие глава региона Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов.

– Надеюсь, для участников мы создали отличную атмосферу. Желаю успехов и хорошего настроения! – отметил чемпион Петухов.

Победителем в мужской дистанции стал Евгений Евдокимов. Лучший результат среди женщин показала Людмила Попова.