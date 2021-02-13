Курские управкомпании оштрафуют за плохую уборку дворов от снега

Дворы на окраинах засыпаны снегом Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе в регионе выпало большое количества снега.

Государственная жилищная инспекция Курской области поручила руководителям управляющих компаний очистить тротуары и внутридворовые проезды от снега и наледи, пешеходные дорожки и площадки перед подъездами многоквартирных домов обрабатывать песко-соляной смесью.

Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин, на основании поступивших обращений 9 и 12 февраля сотрудники осмотрели придомовые территории ряда многоэтажек.

По результатам проверок установлено, что восемь управляющих организаций недобросовестно отнеслись своим обязанностям: на внутридворовых проездах и тротуарах есть снег и наледь, обработка песко-соляной смесью не проводилась.

Ответственных за управление домами вызвали в инспекцию, чтобы оштрафовать. Согласно статьям 14.1.3 и 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размер штрафа составляет 250 000 рублей и 40 000 рублей, пояснили в администрации региона.