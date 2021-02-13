Курян предупредили о гололеде на дорогах

В регионе будет холодно и снежно Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти часов вечера 13 февраля в течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью 15º-20º, при прояснениях до 25º, днем 10º-15º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.