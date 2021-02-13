В Курске налоговые инспекции возобновляют прием в обычном режиме

Налоговые возобновляют обычный прием посетителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 февраля прием и обслуживание в налоговых инспекциях Курской области будет идти в обычном режиме.

УФНС России по Курской области напоминает, что в обязательном порядке при посещении налоговых инспекций необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

В налоговые органы рекомендуют также обращаться посредством онлайн-сервисов сайта ФНС России, «Личного кабинета», почтовой связи.

Заранее записаться на прием в инспекцию можно с помощью интернет-сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». После ввода персональных данных налогоплательщику будет предложено выбрать регион, налоговую инспекцию, услугу, дату и время приема в течение ближайших двух недель. Обязательным реквизитом при заполнении заявки является указание адреса электронной почты налогоплательщика. После ввода всех необходимых данных программа сформирует талон записи на посещение налоговой инспекции. Если в учреждении установлена электронная очередь, то девятизначный PIN-код из талона необходимо будет ввести на терминале в операционном зале.