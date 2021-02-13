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В Курске из-за гололеда остановились трамваи

Жители части улиц оказались отрезанными от транспортного сообщения
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Трамвайные пути будут расчищать все выходные

Трамвайные пути будут расчищать все выходные

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С раннего утра сотрудники "Курскэлектротранса" сегодня ведут работу по расчистке трамвайных путей, сообщили в мэрии Курска.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями произошло обледенение трамвайных путей и контактной сети, что привело к временной приостановке движения трамваев, - сказали в мэрии. - Уже расчищено более 20 километров трамвайных путей. Работы ведутся в районе улицы Верхней Луговой.

Как сообщил директор городского департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев, 13 февраля к вечеру движение трамваев будет восстановлено до разворотного кольца на площади Добролюбова.

Работы по расчистке путей будут продолжаться в течение всех выходных.

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