Смертельное ДТП под Курском - один человек погиб, один ранен

Авария произошла днем
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Авария произошла 13 февраля примерно в 11.50. 25-летний водитель ВАЗ 21150 ехал по автодороге Конышевка - Фатеж - Дмитриев со стороны дороги Фатеж - Дмитриев в сторону Конышевки.
- По пути на 37-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в "Мерседес", за рулем которого был 47-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.
Иномарка ехала навстречу. В результате ДТП водитель ВАЗ разбился насмерть, водитель иномарки получил травмы. Полиция разбирается.