Смертельное ДТП под Курском - один человек погиб, один ранен

Авария произошла днем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 13 февраля примерно в 11.50. 25-летний водитель ВАЗ 21150 ехал по автодороге Конышевка - Фатеж - Дмитриев со стороны дороги Фатеж - Дмитриев в сторону Конышевки.

- По пути на 37-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в "Мерседес", за рулем которого был 47-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

Иномарка ехала навстречу. В результате ДТП водитель ВАЗ разбился насмерть, водитель иномарки получил травмы. Полиция разбирается.