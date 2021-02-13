Курские экологи спасли сову

Происшествие случилось на Северо-Западе Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экологи спасли сову, залетевшую в дом курянина. 12 февраля вечером в региональный комитет природных ресурсов поступила информация от жителя Курска о том, что в его дом залетела сова. По словам мужчины, птица истощена, ей нужна помощь.

Сотрудники отдела охотничьего надзора оперативно выехали на место. Сову поймали, она при осмотре не сопротивлялась. Внешних повреждений у нее нет.

Специалисты комитета бережно забрали птицу и доставили в Центрально-Черноземный государственный природный заповедник им. В.В. Алехина. Там сову передали в надежные руки работников заповедника, рассказали в администрации региона.

Если на улице или у вас дома вы столкнулись с дикими животными, птицами, то можете обратиться по следующим телефонам: в отдел охотнадзора – 53-00-24, «Стоп браконьер» – 8-908-121-12-59, 8-904-523-99-74, 89045239975, ОКУ «Курскохотрыбцентр» – 51-19-80.