Больше всего новых больных ковид зарегистрировано в Курске и Железногорске

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения Фото: Из архива КП.

Наибольший прирост заболевших ковид по муниципалитетам за минувшие сутки: Курск - 75 человек, Железногорск - 28, Курский район - 23.

По данным оперативного штаба на 8:30 13 февраля в Курской области всего зарегистрировано 28496 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 163 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончались от ковид 413 человек. В том числе за последние сутки четверо - мужчина 78 лет и женщины 57,72 и 87 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.