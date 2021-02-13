На телеканале «Россия – Культура» покажут фильм о курянине Евгении Носове

Съемочная команда работала на родине писателя Фото: Светлана ВОЛКОВА

На малой родине писателя Евгения Носова завершились съемки новой телепрограммы из цикла «Письма из провинции» для канала «Культура». Выпуск можно посмотреть 14 февраля в 12.40 на телеканале «Россия – Культура».

Как поясняют создатели передачи, героями их фильмов становятся жители разных регионов России, представители разных национальностей, по-настоящему влюбленные в свой край. Это деятельные, одаренные люди, которыми всегда была богата наша страна. Кстати, главный редактор и директор телеканала, лауреат Госпремии России Сергей Шумаков родился в Курске.

Над фильмом работала целая команда - автор сценария Евгения Латышева, режиссер Юлия Каткова, оператор Матвей Федоров и видеоинженер Виталий Егорычев.

– Нам все подсказывали, советовали, – делится Евгения Васильевна. – Курян отличает вот эта готовность помочь. Спасибо за помощь представителям администрации города, краеведческого музея, Литературного.

Именно в стенах Литмузея началась запись материала для будущей передачи. Петербуржцы взяли интервью у научного сотрудника Евгении Спасской, друга и соратницы Евгения Ивановича. С журналистами побеседовал сын писателя Евгений Евгеньевич, а также создатель памятника, надгробия и мемориальной доски Евгению Носову, – заслуженный художник России, скульптор Владимир Бартенев.