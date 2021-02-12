Курянка перевела мошенникам два миллиона рублей

Девушка поверила мошенникам Фото: Из архива КП.

22-летняя медсестра одного из медицинских учреждений трое суток оформляла кредиты и переводила деньги мошенникам. За все это время она не рассказала о происходящем никому из знакомых.

- Ей позвонил мошенник и сообщил, что на нее преступники оформляют кредит. На этой фразе надо было просто прекратить разговор. Но общение продолжилось, и девушке указали срочно через приложение оформить кредит и перевести деньги на другой, по их словам безопасный счет. Так она предотвратит действия преступников. Несмотря на здравый смысл, курянка действительно оформила онлайн-займ в 500 тысяч рублей и перевела их на абсолютно неизвестный счет, который ей продиктовали. На этом история не закончилась, на протяжении трех дней ей звонили с разных номеров под тем же самым предлогом. Каждый раз она оформляла новый кредит и переводила их на счета мошенников, - рассказали в полиции.

В общей сложности она перечислила 1 млн 914 тысяч рублей. Только на четвертый день курянка заподозрила, что происходит, и обратилась в банк. Там ей сообщили, что девушка сама оформила на свое имя кредиты, который теперь ей предстоит выплачивать много лет.

По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.