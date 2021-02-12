В 2021 году в Курске отремонтируют две поликлиники

Каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в области нуждается в капитальном ремонте Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах планируют возвести 34 ФАПа и три офиса врача общей практики. Строительство будет проводиться комплексно – в определенных районах, чтобы полностью закрыть их потребность в медицинской помощи, пояснили в Доме Советов.

За пять лет реализации программы планируется возвести 161 объект. Их количество будет увеличено в том случае, если возрастет финансирование программы. С 2016 года в Курской области построено 17 ФАПов, из них 15 модульных возвели в прошлом году.

По информации регионального комитета здравоохранения, каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в области в настоящее время нуждается в капитальном ремонте. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена эту ситуацию намерены улучшить.

В этом году на эти цели направят свыше 654 млн рублей, из которых 21,2 млн рублей – областные средства. Помимо строительства ФАПов будет проведен капитальный ремонт поликлиник №5 и №7 Курска, а также поликлиник Железногорской, Тимской, Черемисиновской центральных районных больниц и трех ФАПов. Приобретут новое медицинское оборудование, санитарный легковой транспорт для ЦРБ.