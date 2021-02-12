Ремонтно-восстановительные работы идут в двух курских храмах

В Знаменском соборе заменили светильники и подсветку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внутренние ремонтно-восстановительные работы идут в Воскресенском храме и Знаменском монастыре.

В Воскресенской церкви восстановлена живопись в северном приделе и западной части, смонтирована система вентиляции цокольного этажа и отремонтированы наружные сети водоснабжения и канализации. Также заменили светильники и подсветку Знаменского собора, сообщили в администрации региона.

Масштабные работы запланированы и в текущем году. Возле Воскресенской церкви смонтируют металлическое ограждение, выполнят пожарный водопровод и проведут дополнительные работы в подвале.

Намечены работы и в Знаменском кафедральном соборе. Планируется очистить внутренние поверхности купола и обновить роспись. В перспективе – реконструкция котельной 70-х годов. Также нужно провести экспертизу состояния Братского корпуса и решить возможность газового отопления.