В мэрии Курска отчитались об уборке города от снега

Во дворах еще много снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

В течение дня на городских улицах работает 81 единица спецтехники. Ведется очистка и обработка песко-соляной смесью проезжих частей и тротуаров, уже израсходовано – 502 кубометров песка.

Параллельно продолжается расчистка снежных навалов, образовавшихся после прохода снегоуборочной техники на улицах 50 лет Октября, Пучковка, Запольной, Невского, Сонина, Ильича, 1-3 Щигровских, Аэропортовской.

По заявкам администраций округов в частном секторе выполнены работы по механизированной очистке улиц Краснополянской, Монтажников, Арматурной, Прилужной, Лучистой, Утренней, Водяной, Сушковской, Борзеновской, Маяковского, Островского, Северной, 1-2-й Западной, Красина, Восточной, Нововосточной, Пушкинской. А также в переулках Чапаева, Малый Кривецком, Островского, Северных и Краснополянских переулках и в проезде Маяковского.

В Железнодорожном округе, по поручению главы города проведена проверка мостовых переходов через реку Тускарь и протоку Кривец. По результатам мониторинга проведены работы по очистке от снега и наледи, посыпке песко-соляной смесью лестничных маршей мостовых переходов в районе улиц Бочаровской, Стрелецкой набережной, Борзеновской и Новой Боевки, добавили в мэрии.