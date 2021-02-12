Пожар под Курском тушили 12 человек и пять единиц техники

Сообщение о пожаре поступило рано утром Фото: Из архива КП.

В 07:02 12 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в жилом доме в селе Погожее Тимского района.

По прибытии в 07:19 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:23, ликвидировано в 07:25, рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилом деревянном доме огнем повреждено потолочное перекрытие на площади. Без пострадавших.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.