В Курске продолжают рачситку города от снега

Подходы к остановкам расчищают от гор снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах Курска сегодня ночью работало 65 единиц специализированной техники. Сейчас дорожники сконцентрировались на посыпке магистралей песко-соляной смесью, чтобы минимизировать образование наледи.

В соответствии с технологией уборки, сначала проводится противогололедная обработка дорог – это позволяет избежать образования ледяного наката на автодорогах. Спустя четыре часа, спецтехника опускает ковши и начинает уборку смеси песка и снега.

За прошедшую ночь для обработки курских улиц использовано 1211 кубометров песко-соляной смеси.

Параллельно дорожники убирают снег – на спецполигон вывезено 1600 кубометров снега, сказали в мэрии.

Сейчас бригады рабочих приступили к очистке и обработке песком остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, тротуаров. Особое внимание уделяется участкам, где после прохождения снегоуборочной техники остались снежные навалы, мешающие подойти к пешеходным переходам.