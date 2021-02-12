Назначен директор Курского областного киновидеофонда

В обладминистрации прокомментировали новое назначение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Александр Волчук назначен на должность директора Курского областного киновидеофонда. Ранее он занимал должность заместителя директора Курской государственной филармонии, в частности курировал работу Свиридовского центра, сообщили в администрации региона.

- Я знакома с результатами его работы в качестве директора кинотеатра «Юность». Кроме того, у Александра Викторовича за плечами большой опыт руководства в культурных учреждениях Курска. Надеюсь, что его назначение позволит методично решать задачи, которые стоят перед областным киновидеофондом, – отметила председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина.

На должность заместителя директора Курской государственной филармонии назначен Юрий Беляев.