В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1380 курян

На ИВЛ находятся 140 курян с пневмониями и коронавирусом Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1380 человек. В том числе на ИВЛ – 140 (16 – инвазивная, 124 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 12 февраля в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 28333 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 167 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 409 курян. В том числе за последние сутки - мужчина 85 лет и женщина 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.