В Курске снесут почти две тысячи деревьев

Процедуру вырубки деревьев в городе упростили Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эти работы будут выполнять специалисты городского управления по делам ГО и ЧС, сообщили в мэрии. 11 февраля приступили к спилу деревьев на территории школы №45. Здесь планируется убрать 19 деревьев, которые специальная комиссия признала аварийными. На место старых планируется высадить новые, заверили в мэрии.

Впрочем, как оказалось, вырубать будут не только аварийные деревья, но и те, которые закрывают дорожные знаки, нарушают работу наружного освещения, а также разрушают фундаменты зданий.

Одними из первых улиц, где спасатели займутся сносом деревьев станут улицы Народная, Комарова, Ольшанского, проспект Ленинского комсомола и Союзная.

Будут ли здесь высажены новые, и если да, то в какие сроки, в горадминистрации не сообщили.