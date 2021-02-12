Куряне смогут вакцинироваться от ковид в рабочее время

Для того, чтобы отлучиться с работы нужна будет подтвержденная запись Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оперативный штаб Курской области принял решение рекомендовать руководителям организаций разрешать сотрудникам вакцинироваться в рабочее время при подтверждении записи.

Ранее КП сообщала, что в регионе организовано 38 пунктов вакцинации и пять мобильных бригад. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 25 тысяч курян. Полностью завершили вакцинацию более трех тысяч человек.

Через единый портал Госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались более 3,7 тысяч курян. Запись на вакцинацию доступна всем жителям региона вне зависимости от прикрепления к медорганизации.