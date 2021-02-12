В Курской области появится оперативный штаб по вакцинации от COVID-19

Полностью вакцинировались от ковид пока только около трех тысяч курян Фото: Из архива КП.

В Курской области создадут оперативный штаб по вакцинации населения от COVID-19. Возглавит его заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Аналогичные структуры рекомендовано организовать в муниципальных образованиях.

В регионе организовано 38 пунктов вакцинации и пять мобильных бригад. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 25 тысяч курян. Полностью завершили вакцинацию более трех тысяч человек.

Через единый портал Госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались более 3,7 тысяч курян. Запись на вакцинацию доступна всем жителям региона вне зависимости от прикрепления к медорганизации.