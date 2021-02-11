На "горячую линию" по ковид в неделю поступает не менее 700 звонков от курян

«Спутник V» формирует стойкий иммунитет к коронавирусу в течение 42 дней Фото: Из архива КП.

Записаться на прививку от ковид можно по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также по телефону 70-60-00 линии, организованной в областном кожвендиспансере (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу) или на портале Госуслуг.

В неделю поступает не менее 700 звонков. Жители региона интересуются побочными эффектами, противопоказаниями для вакцинации, порядком записи. Волонтеры, работающие на линии, дают подробные разъяснения.

Вакцина состоит она из двух компонентов на основе вектора аденовируса; первый запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.

- Исследования на этих векторах проводили уже давно, еще в период готовности вакцины от лихорадки Эбола, которая хорошо себя зарекомендовала. Не стоит бояться прививаться или ждать другую вакцину. Да, небольшие побочные эффекты могут быть – в виде кратковременного повышения температуры, болезненности в месте укола; но все это в рамках нормы, – рассказал главный внештатный инфекционист регионального комитета здравоохранения Олег Девянин.

Специалисты отмечают, что «Спутник V» формирует стойкий иммунитет к коронавирусу в течение 42 дней от начала вакцинации. Считается, что прививка дает защиту на два года. Вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Проводится она бесплатно и добровольно.