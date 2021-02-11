В Курской области при пожаре погиб отец и 14-летняя дочь

Жилой дом сгорел 11 февраля в деревне Новая Слободка Золотухинского района. Как сообщили в региональном СУ СКР, в огне погиб 39-летний мужчина и его 14-летная дочь. Силовики начали доследственную проверка.

На данный момент известно, что курянин жил вместе с женой и двумя деться. Но только супруге с младшим ребенком удалось выбраться из охваченного пламенем дома. Предварительной причиной пожара послужило неисправность электрообогревателя.

По результатам доследственной проверки будет принято решение.