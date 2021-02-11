С 15 февраля в Курской области разрешат проведение концертов и работу караоке

Запрет на дискотеки сохраняется. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 15 февраля курские рестораны и кафе частично вернутся к прежнему порядку работы. Об этом стало известно 11 февраля. После того, как в распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности внесли изменения, касающиеся работы предприятий общественного питания.

С понедельника для них снимают часть ограничений. Разрешается работа караоке и проведение концертов. Однако загрузки зала должна составлять не более 50%. При этом запрет на функционирование танцевальных площадок, дискотек, тематических вечеринок сохраняется.