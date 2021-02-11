Часть жителей Курска останется без электричества с 15 по 20 февраля

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за проведения плановых работ часть жителей Курска останется без электричества. Под ограничения попадут следующие адреса:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ

с 15 по 19 февраля с 9-00 до 16-00:

- 1-3-е Малиновые переулки; Литовская, 57- 87В, 35а -55; Малиновая, 21-56; Овечкина, 55-106а; Бочарова, 43-65; 5-6-7-й Даньшенские переулки; Добролюбова, 18-22а; Александра Невского, 6, 13, 23; Ольшанского, 33-45, 21б; Пигорева, 12-21; Сумская, 22-34; Дейнеки, 4, 6; Энергетиков, 38-50; Новогаражная, 52-62; Кольцевая; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская.

В эти же дни с 9-00 до 17-00:

- Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

с 15 по 19 февраля с 09-00 до 17-00:

- ул. Фетовская, 52 - 74/5; 59-95.

с 15 по 17 февраля с 13-00 до 16-00:

- 1-я Пушкарная 28 – 48; Южный переулок 1 - 19; 4 – 16.

16 февраля с 14-00 до 16-00:

- ул. Щепкина 10А - 56; 23 – 67.

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ

с 15 по 20 февраля с 9-00 до 16-00:

- 1-й Раздельный п-к, 1-17, 2-20; Нижняя Раздельная, 1-47, 2-24; Кривецкий п-к, 2-8, 1-11; Цюрупы, 32-86, 51-91; Фрунзе, 1-63; Октябрьская, 68-214; Коммунальный пр-д, 1-5, 2-6; Парижской Коммуны, 21-65, 8-26

Телефон для справок: 26-32-10.