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В Курске продолжаются работы по расчистке снега

Из города вывезли более 1800 кубометров снега
Ольга ДАНИЛОВА
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Между тем многие дворы до сих пор засыпаны снегом

Между тем многие дворы до сих пор засыпаны снегом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, в уборке ночью было задействовано 77 единиц техники. На специальные площадки вывезено более 1800 кубометров снега. Днем количество техники на улицах областного центра увеличится.

В сложных погодных условиях скорость движения городского пассажирского транспорта снижается. Ситуацию усугубляет зауженность проезжей части из-за брошенных автомашин, добавили в мэрии.

Администрация города вновь и вновь просит курян с пониманием отнестись к сложившейся в связи с непогодой ситуации и призывает горожан освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники, проезда автомобилей экстренных служб и полноценной работы городского пассажирского транспорта.

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