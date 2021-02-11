В Курске продолжаются работы по расчистке снега

Между тем многие дворы до сих пор засыпаны снегом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, в уборке ночью было задействовано 77 единиц техники. На специальные площадки вывезено более 1800 кубометров снега. Днем количество техники на улицах областного центра увеличится.

В сложных погодных условиях скорость движения городского пассажирского транспорта снижается. Ситуацию усугубляет зауженность проезжей части из-за брошенных автомашин, добавили в мэрии.

Администрация города вновь и вновь просит курян с пониманием отнестись к сложившейся в связи с непогодой ситуации и призывает горожан освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники, проезда автомобилей экстренных служб и полноценной работы городского пассажирского транспорта.