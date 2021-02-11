Смертельное ДТП под Курском - погиб водитель

Авария произошла днем Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 10 февраля примерно в 14 часов 50 минут на 14-м километре автодороги "Курск-Борисоглебск-Касторное" Касторенского района Курской области.

31-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», ехал со стороны автодороги "Курск-Борисоглебск" в сторону поселка Касторное.

- По предварительным данным он не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм, - рассказали в ГИБДД региона.