Полностью завершили вакцинацию против коронавируса 3055 курян

Очередь на прививку сформирована на две недели вперед Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито свыше 20 тысяч жителей Курской области. Всего в регион поступило уже 31 267 доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Первым компонентом привито 22 178 жителей Курской области. Полностью завершили вакцинацию 3055 человек.

- Поставки продолжаются. До 15 февраля мы ожидаем партию, которая позволит привить 9,5 тысяч курян. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг. Очередь из желающих получить «Спутник V» сформирована на две недели вперед, – рассказал главный врач областного кожвендиспансера Михаил Лукашов.