Курянин убил ножом знакомого

Подозреваемый находится под стражей Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 55- летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия с 7 по 8 февраля между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 38-летним знакомым в доме, расположенном в поселке Малиновый Курского района Курской области, во время застолья произошел конфликт.

Во время ссоры обвиняемый схватил со стола нож и нанес знакомому удар в грудь, от которого он умер на месте.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в ведомстве.