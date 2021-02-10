Курские лесоводы заготовили более 3,5 тонн сосновых шишек

Шишки сосны собраны в необходимом объеме, отчитались в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 3,5 тонны шишек сосны обыкновенной заготовили лесоводы Курской области.

Заготовка семян лесных растений ежегодно проводится региональным комитетом природных ресурсов для воспроизводства лесов.

Каждый год 100% посадочного материала, необходимого для нужд лесовосстановления, выращивается в лесных питомниках области из семян растений, собранных на территории региона.

- В необходимом объеме собраны шишки сосны, которые находятся на переработке в шишкосушилках. Из них получено более 20 кило семян. Для лесовосстановительных работ 2021 года необходимо около двух миллионов сеянцев древесных пород. Сейчас посадочный материал имеется в полном объеме, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».