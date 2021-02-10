За сутки от курян поступило 17 заявок на расчистку улиц

В городе продолжается снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городской оперативный штаб по контролю за уборкой города от снега за прошедшие сутки от курян поступило 17 заявок на расчистку улиц. 10 февраля к утру все заявки были отработаны, сказали в мэрии.

Мобильные оперативные группы продолжают работу по контролю за качеством уборки снега. 9 февраля они выдали 57 уведомлений управляющим компаниям, предприятиям торговли и иным организациям о некачественной уборке снега с прилегающих территорий. Сегодня пройдет повторная проверка и в случае, если работы не будут выполнены, ответственные лица будут оштрафованы, добавили в горадминистрации.

Уважаемые водители, будьте ответственны, не паркуйте автомобили на проезжей части! Не создавайте препятствий для работы снегоуборочной техники.