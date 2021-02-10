В Курске пройдет открытая Всероссийская массовая лыжная гонка

Соревнования пройдут в Мокве Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Лыжня России-2021» пройдет на обновленной трассе в Мокве, ее ширина будет шесть метров. Она подготовлена с соблюдением всех требований к проведению соревнований по лыжным гонкам.

Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей Спиридонов, длина одного круга составит два с половиной километра. Юноши и девушки будут соревноваться на дистанции в пять километров, взрослые спортсмены - десять километров.

Возраст участников ограничен: на старт смогут выйти лыжники от 14 до 65 лет.

Старт на дистанции 5 км состоится в 11:00 – юноши и девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.), 11:30 - юноши и девушки 16-17 лет (2004-2005 г.р.), 12:00 - юноши и девушки 18-19 лет (2002-2003 г.р.). Для участников 20-65 лет (1956-2001 г.р.) на дистанции 10 км старт пройдет в 12:30.

Чтобы принять участие в массовой лыжной гонке желающим необходимо обратиться в комиссию по допуску, которая расположена в Курске на ул. Ленина (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы»); в день проведения гонки она работать не будет.

Каждый участник соревнований должен представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), справку о допуске от врача (для участников до 18 лет это обязательное требование) или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье.