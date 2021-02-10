В Курскую область перечислят 50 млн рублей на программу развития промышленности

Курская промышленность может рассчитывать на поддержку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Такое решение было озвучено на совещании в Минпромторге.

Курская область со своей программой развития промышленности впервые участвовала в конкурсном отборе Минпромторга на предоставление Единой региональной субсидии. Всего было подано 52 заявки от субъектов федерации, одобрено только 25 из них. Курский регион – в десятке лучших заявок (седьмое место).

Курская региональная программа развития промышленности включает в себя два направления, по которым возможно получение федеральных средств. Первое - это субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования. Второе - докапитализация регионального Фонда развития промышленности, что необходимо для предоставления льготных займов на реализацию инвестпроектов.

В планах на этот год также сохранить положительную динамику развития промышленности, обеспечить рост инвестиций в модернизацию, техперевооружение, продолжить создание новых конкурентоспособных производств и развитие промышленного туризма.